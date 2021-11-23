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В Москве появятся пункты сбора вышедшей из строя электротехники

ТАССиещё 3
1 час назад

Инвесторы в Москве реализуют проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации. Для этого городские объекты реконструируют под пункты сбора, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

В Москве появятся пункты сбора вышедшей из строя электротехники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инвестор предлагает собирать и перерабатывать электронику, а также пластик и опасные вещества. Для этого городские объекты реконструируют под пункты сбора и оснастят их необходимым оборудованием. Всю отсортированную технику планируют отправлять на перерабатывающие предприятия. Проект будет существовать в виде государственно-частного партнерства (ГЧП)", - говорится в сообщении.

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Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит портал, извещение о реализации проекта государственно-частного партнерства опубликовано на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: здесь в течение 45 дней можно ознакомиться с условиями концессии.

Государственно-частное партнерство позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на взаимовыгодных для бизнеса и города условиях. Заключая контракт, город получает готовый объект, сокращает бюджетные затраты на финансирование его строительства или реконструкции.

"Москва подпишет с инвестором соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет. Город передаст инвестору пустующие объекты капитального строительства, расположенные в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация этого проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В Москве с 2013 года заключено более 250 ГЧП-контрактов на сумму свыше 1,1 трлн рублей. Инвесторов привлекают к созданию транспортной, автодорожной, социальной, жилищно-коммунальной и другой важной для города инфраструктуры. Соглашение об организации пунктов сбора и переработки техники станет первым в сфере утилизации вышедшего из строя электронного и электрического оборудования.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Александр Прохоров,Правительство Москвы,
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