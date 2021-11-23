Бочкарев рассказал о строительстве семи новых путепроводов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов на пересечении Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По словам представителя мэрии, транспортная развязка появится на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

"Это сложный инженерный объект, в рамках которого планируется построить 10 искусственных сооружений – семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода", – рассказал Бочкарев.

Общую строительную готовность участка Южной рокады заммэра оценил в 36%. По словам Андрея Бочкарева, на объекте задействованы более 500 рабочих и 65 единиц техники.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что возведены уже 7 из 10 опор путепровода по основному ходу улицы Кантемировской от пересечения с Пролетарским проспектом. Подготовлены также 9 из 14 опор путепровода на съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ.

На Кантемировской улице также продолжается обустройство трех пешеходных переходов. Специалисты готовят подземную часть, лестничные сходы и лифтовые шахты (здесь запустят лифты для удобства маломобильных групп граждан).