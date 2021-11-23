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Бочкарев рассказал о строительстве семи новых путепроводов в Москве

Москва24иещё 5
2 часа назад

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов на пересечении Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Бочкарев рассказал о строительстве семи новых путепроводов
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвыкомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По словам представителя мэрии, транспортная развязка появится на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

"Это сложный инженерный объект, в рамках которого планируется построить 10 искусственных сооружений – семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода", – рассказал Бочкарев.

Общую строительную готовность участка Южной рокады заммэра оценил в 36%. По словам Андрея Бочкарева, на объекте задействованы более 500 рабочих и 65 единиц техники.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что возведены уже 7 из 10 опор путепровода по основному ходу улицы Кантемировской от пересечения с Пролетарским проспектом. Подготовлены также 9 из 14 опор путепровода на съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ.

На Кантемировской улице также продолжается обустройство трех пешеходных переходов. Специалисты готовят подземную часть, лестничные сходы и лифтовые шахты (здесь запустят лифты для удобства маломобильных групп граждан).

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что до конца 2023 года будут завершены работы по реконструкции 22 развязок на МКАД. Глава ведомства назвал это направление одним из приоритетов развития транспортной системы столицы.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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