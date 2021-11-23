Малый Сергиевский переулок станет двусторонним с 24 ноября

«С 24 ноября Малый Сергиевский пер. станет двусторонним. По просьбам жителей мы изменим схему движения. Сейчас автовладельцам не удобно выезжать на Цветной бульвар. После изменений выезд на Цветной бульвар станет быстрее на несколько минут», - говорится в сообщении.