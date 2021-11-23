Малый Сергиевский переулок станет двусторонним с 24 ноября

Схема движения в Малом Сергиевском пер. изменится с 24 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 24 ноября Малый Сергиевский пер. станет двусторонним. По просьбам жителей мы изменим схему движения. Сейчас автовладельцам не удобно выезжать на Цветной бульвар. После изменений выезд на Цветной бульвар станет быстрее на несколько минут», - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая схема движения также уменьшит транспортную нагрузку на Рождественский бульвар и Трубную площадь. Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.