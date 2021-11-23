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Выставка «Где растут шишки?» откроется в Дарвиновском музее

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете.

Выставка «Где растут шишки?» откроется в Дарвиновском музее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.

Шишки стали непременными спутниками рождественской ели и символом Нового года. Превращенные в елочные игрушки, они несут пожелания мира и добра в семье, рождения детей. Значению шишек в жизни человека посвящен большой раздел выставки. Здесь можно узнать, что за профессия «шишкарь», какими целебными свойствами обладают шишки, какое значение шишки имеют в искусстве, архитектуре и геральдике. В этой части выставки малыши смогут изготовить из шишки елочную игрушку.

Еловая шишка для биологов — свидетельство эволюционного прорыва, который совершили голосеменные растения 200 млн лет назад. Шишка позволила растениям отказаться от размножения спорами в пользу семян и захватить ранее не пригодные для жизни территории.

Выставка приводит десятки интересных фактов о хвойных растениях. Шишки отличаются невероятным разнообразием форм и размеров. Так, шишка сосны Ламберта считается самой длинной среди хвойных растений — до 60 см в длину. На звание самой большой шишки планеты также претендует шишка сосны Араукария Бидвилла. Известен случай, когда на 120-летней араукарии созрели шишки весом 10 кг. Самые тяжелые шишки — у африканского саговника.

Украшением экспозиции стали фото и видеоматериалы профессиональных фотографов и любителей дикой природы.

Выставка открыта с 7 декабря по 27 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

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