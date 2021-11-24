На ВДНХ откроют самый большой каток в столице

На ВДНХ откроется самый большой в столице ледовый каток. Посетителей ждут 26 ноября. Праздничное мероприятие с выступлениями артистов на льду, театральными постановками и другим интерактивом начнётся в 17-00.

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва» Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

«Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Её слова приводит портал mos.ru.

Так, посетители смогут кататься от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от 3 до 8 лет предусмотрена другая арена, её откроют 27 ноября. В будние дни каток будет работать с 11 до 23 часов, а в выходные - с 10 до 23. С 15 до 17 часов предусмотрен технический перерыв. На ВДНХ посетителей ждут раздевалки, пункты заточки коньков, медпункт, точки питания и павильоны проката коньков.