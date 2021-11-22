Выпущена посвященная леопардам "Тройка"

В метро Москвы выпустили тематическую карту "Тройку", посвященную парку "Земля леопарда". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Речь идет об уникальной охраняемой территории на Дальнем Востоке, где под защитой живут четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард.