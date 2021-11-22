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Выпущена "Тройка", посвященная парку "Земля леопарда"

Москва24
1 час назад

В метро Москвы выпустили тематическую карту "Тройку", посвященную парку "Земля леопарда". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Речь идет об уникальной охраняемой территории на Дальнем Востоке, где под защитой живут четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард.

Выпущена посвященная леопардам "Тройка"
Фото:  телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Карта вышла тиражом 10 тысяч экземпляров. Ее можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии. Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" с изображением первого советского тяжелого грузовика с дизелем МАЗ-200. Тираж составил 9 500 экземпляров.

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