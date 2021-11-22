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В Москве рухнул спрос на ипотеку

Российская Газетаиещё 1
31 минуту назад

В Москве за последние месяцы резко сократилась доля сделок на рынке новостроек с использованием кредитных средств. Если в июле с помощью заемных денег заключили 54 процента договоров долевого участия, то в октябре всего 39 процентов. Речь идет и о покупке квартир, и о нежилых помещениях. Об этом рассказали в столичном управлении Росреестра.

В Москве рухнул спрос на ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Три месяца подряд на первичном рынке мы фиксируем снижение объема кредитных средств - в среднем на 9,6 процента, - объяснил глава ведомства Игорь Майданов. - В октябре доля ДДУ с привлечением кредитов стала самой низкой с начала года. И это при том, что в целом рынок недвижимости демонстрировал в прошлом месяце достаточно высокую активность".

Основная причина падения интереса к жилищному кредитованию - пересмотр правил льготной ипотеки. В рамках нее максимальная сумма с июля ограничена тремя миллионами рублей, а процентная ставка выросла с 6,5 до 7 процентов. Сказывается и рост ключевой ставки, который толкает вверх и ставки по ипотеке. Но в то же время доля кредитов на рынке новостроек все равно остается довольно высокой.

"Отчасти потому, что многие застройщики предлагают альтернативные варианты ипотек совместно с банками-партнерами, - считает Майданов. - Кроме того, есть государственная поддержка семей с детьми при покупке новой квартиры. Данные меры позволили также нивелировать эффект от роста ключевой ставки, тем самым поддержав строительную сферу".

Новости Москвы,Игорь Майданов,Росреестр,
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