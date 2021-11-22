В Москве откроют три новые круглогодичные ярмарки

Наталья Сергунина, вице-мэр Москвы, сообщила, что в столице откроют три новые круглогодичные межрегиональные ярмарки до конца 2021 года.

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По словам Сергуниной, в настоящее время в столице работают 53 круглогодичные ярмарки на 1 166 торговых мест, с представленной на них отечественной продукцией: мясом, рыбой, фруктами, овощами, медом, мучными изделиями и молочной продукцией.

На ярмарках каждый день реализуют более 15 кг товаров.