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В Москве откроют три новые круглогодичные межрегиональные ярмарки

runews24.ru
2 часа назад

Наталья Сергунина, вице-мэр Москвы, сообщила, что в столице откроют три новые круглогодичные межрегиональные ярмарки до конца 2021 года.

В Москве откроют три новые круглогодичные ярмарки
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

По словам Сергуниной, в настоящее время в столице работают 53 круглогодичные ярмарки на 1 166 торговых мест, с представленной на них отечественной продукцией: мясом, рыбой, фруктами, овощами, медом, мучными изделиями и молочной продукцией.

На ярмарках каждый день реализуют более 15 кг товаров.

«Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности», – отметила заммэра.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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