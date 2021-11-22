В Москве завершили реконструкцию Волоколамского шоссе

"Большое событие в дорожном строительстве Москвы, закончена, пожалуй, <...> самая продолжительная реконструкция - реконструкция Волоколамского шоссе, начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный <...> транспортный узел Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка в этой реконструкции - строительство нового моста через Сходню, старый мост 1937 года постройки морально и физически уже устарел и не позволял пропускать такой поток машин, да и сам по себе уже был аварийный", - сказал Собянин перед открытием движения.