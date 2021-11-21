Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках

На московских стройках более чем в два раза уменьшилось количество рабочих-мигрантов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
Градоначальник заявил, что власти работают над программой замещения приезжих на ключевых строительных проектах.
«Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», — пояснил мэр.
По словам Собянина, снижение миграционного потока пришлось на время пандемии. При этом объем строительства в Москве за последние пять лет увеличился почти в два раза.