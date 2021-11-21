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Собянин заявил о снижении количества мигрантов на стройках Москвы

Мослента
7 минут назад

На московских стройках более чем в два раза уменьшилось количество рабочих-мигрантов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градоначальник заявил, что власти работают над программой замещения приезжих на ключевых строительных проектах.

«Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», — пояснил мэр.

По словам Собянина, снижение миграционного потока пришлось на время пандемии. При этом объем строительства в Москве за последние пять лет увеличился почти в два раза.

Мигранты перевели из России домой $720 млн за месяц

Ранее градоначальник поручил сократить число мигрантов на стройках программы реновации и начать более активно привлекать к работе россиян из других регионов. Кроме того, он отметил, что необходимо повышать заработную плату и создавать условия для работы.
Новости Москвы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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