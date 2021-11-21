Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до 2°С тепла ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от 0 до 2°С тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -2°С.

Ожидается западный ветер, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах -2…3°С. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до -4°С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о рекордно низком давлении в Москве.

По его словам, к 09.00 20 ноября в столице показания барометров понизились до 721,4 миллиметра ртутного столба, что на 0,4 миллиметра ртутного столба ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного в 2008 году.