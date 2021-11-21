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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Елена Прошина
51 минуту назад

За последние сутки прирост осадков в Москве составил 11 мм. В столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в сообщении, в Москве за последние 24 часа по предварительным расчетам выпало около 19% ноябрьской нормы осадков. Информацию предоставила базовая метеорологическая станция столицы, которая находится на ВДНХ.

Как уточняет издание, климатическая норма осадков в Москве для ноября — 58 мм.

В Гидрометцентре России рассказали, что в столичном регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями продолжает действовать «желтый», повышенный уровень опасности.

Согласно прогнозам, в ближайшие 48 часов температура воздуха будет колебаться от минус двух до плюс двух градусов. Высока вероятность образования гололеда.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 20 ноября в Центральной России пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, а атмосферное давление упадет до рекордно низкой отметки под названием «барическая пропасть». В Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за обильного мокрого снега и сильного ветра.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Интерфакс,
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