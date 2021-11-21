Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

За последние сутки прирост осадков в Москве составил 11 мм. В столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

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Как указано в сообщении, в Москве за последние 24 часа по предварительным расчетам выпало около 19% ноябрьской нормы осадков. Информацию предоставила базовая метеорологическая станция столицы, которая находится на ВДНХ.

Как уточняет издание, климатическая норма осадков в Москве для ноября — 58 мм.

В Гидрометцентре России рассказали, что в столичном регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями продолжает действовать «желтый», повышенный уровень опасности.

Согласно прогнозам, в ближайшие 48 часов температура воздуха будет колебаться от минус двух до плюс двух градусов. Высока вероятность образования гололеда.