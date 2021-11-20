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Москвич пожаловался на отсутствие приличных магазинов

Мослента
44 минуты назад

Житель столицы пожаловался на отсутствие приличных магазинов в районе, где он проживает. В Facebook-сообществе «Раменки» мужчина разделил имеющиеся рядом с его домом торговые точки на «убогие и депрессивные» и слишком дорогие, отметив, что вынужден совершать покупки в интернете.

Москвич пожаловался на отсутствие приличных магазинов
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Далеко не все пользователи поддержали автора поста. Многие ответили, что в пешей доступности есть немало хороших магазинов. Кто-то предположил, что мужчина жалуется на отсутствие супермаркета «в соседнем подъезде».

Некоторые жители Раменок усомнились в том, что более «приличные» магазины когда-нибудь появятся в районе. «"Пятерочек" действительно многовато. Но вряд ли кто получше рангом захочет здесь что-то открыть», «У нас есть булочная с хлебом и пирожными, люди любят овощной в подвальчике. Не думаю, что здесь откроют "Евроспар" или "Викторию"», — написали они.

«У нас тут каждый квадратный метр на счету. Так что скорее новый ЖК или БЦ будет, чем магазин», — предположил один из участников дискуссии. Другая вспомнила время, когда только переехала в Раменки. По ее словам, тогда в районе не было даже того, что есть теперь. «Сейчас просто космос!» — заявила она.

Нашлись и те, кто с автором поста солидарен. «Согласна с вами. С магазинами у нас плохо. Покупаю онлайн, не испытываю желания ходить по магазинам. Но от хорошего супермаркета в районе не отказалась бы», — поделилась москвичка.

Ранее россиян возмутила распродажа в одном из московских магазинов.

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