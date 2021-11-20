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Трамвай «Стилягу» россияне сравнили с советским пылесосом

Мослента
12 минут назад

Жительница Москвы опубликовала в группе Facebook «Моя Москва» фотографию нового трамвая в советском стиле и сравнила его с пылесосом.

Трамвай «Стилягу» россияне сравнили с советским пылесосом
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Один из российских трамвайных заводов разработал трамвай в стиле СССР с названием " Стиляга". Отмечается что начинка трамвая будет современной и с низким уровнем пола. Вы хотели бы такой трамвай в Москве? Мне лично напоминает советские пылесосы», — написала автор поста.

Некоторые комментаторы поддержали автора поста, написав, что дизайн трамвая вызвал у них такие же ассоциации. Однако, нашлись и те, кому внешний вид состава понравился. «Да уж посимпатичнее будет чем “Витязь”! Более дружелюбный и видно, что наследник традиций!», — написали юзеры в комментариях.

Внешний вид трамвая пользователи также сравнили с оригиналом под серийным номером ЛМ-57, но отметили, что ходили такие составы только в Санкт-Питербурге. «Оригинальный "Стиляга" был исконно питерским трамваем, в Москве никогда не ездил», — подчеркнули жители. Добавив при этом, что транспорт с таким дизайном гораздо лучше смотрелся бы в небольших городах России.

Ранее стало известно, что легендарный трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу за миллион рублей.

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