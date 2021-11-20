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Погодная опасность объявлена в Москве и Подмосковье

Lenta.ru
47 минут назад

Из-за ветра и мокрого снега в Москве и области Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Погодная опасность объявлена в Москве и Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщает Гидрометцентр.

В Москве порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются с 10:00 субботы до 4:00 воскресенья, в Подмосковье — с 9:00 субботы до 5:00 воскресенья.

Гидрометцентр также предупредил о мокром снеге и гололедице в столице и области с ночи субботы до вечера воскресенья.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре. Он отметил, что москвичей ждет сильнейший из мокрых снегопадов за последние 73 года.
Новости Москвы,Общество,Погода,Евгений Тишковец,
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