Погодная опасность объявлена в Москве и Подмосковье

Из-за ветра и мокрого снега в Москве и области Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщает Гидрометцентр.

В Москве порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются с 10:00 субботы до 4:00 воскресенья, в Подмосковье — с 9:00 субботы до 5:00 воскресенья.

Гидрометцентр также предупредил о мокром снеге и гололедице в столице и области с ночи субботы до вечера воскресенья.