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«Всем советую»: Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию

Елена Прошина
54 минуты назад

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в июне прошел ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт», пишет РИА Новости.

Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сам привился «Спутником Лайт», сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое», - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что все прошло прекрасно. Как уточнил мэр, у людей, сделавших прививку более полугода назад, падают титры антител и защищенность уменьшается.

Также Собянин сообщил, что интерес к вакцинации среди москвичей не ослабевает. В неделю на прививку записывается около 150 тысяч человек, ежедневно прививаются десятки тысяч людей.

«Но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией», - подчеркнул мэр столицы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% привитых ранее москвичей, пишет ТАСС.

Новости Москвы,Сергей Собянин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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