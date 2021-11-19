Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию

«Я сам привился «Спутником Лайт», сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое», - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что все прошло прекрасно. Как уточнил мэр, у людей, сделавших прививку более полугода назад, падают титры антител и защищенность уменьшается.

Также Собянин сообщил, что интерес к вакцинации среди москвичей не ослабевает. В неделю на прививку записывается около 150 тысяч человек, ежедневно прививаются десятки тысяч людей.