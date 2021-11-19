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В Москве за восемь лет создали 66 перехватывающих парковок

RT на русском
2 часа назад

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумом общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.

В Москве за восемь лет создали 66 перехватывающих парковок
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Это благоустроенные площадки, которые находятся в транспортно-пересадочных узлах около станций метро, МЦК и железных дорог», — уточнил вице-мэр.

Он отметил, что под эти цели Департамент городского имущества выделил в общей сложности более 50 га, земля передана ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах паркшеринга в России.

Новости Москвы,Алексей Тузов,Владимир Ефимов,
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