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Новое трамвайное депо появится в Чертанове Центральном

Москва24иещё 2
4 часа назад

На юге столицы планируют построить трамвайное депо на площадке почти в 11 гектаров. Оно появится на Дорожной улице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новое трамвайное депо появится в Чертанове Центральном
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"В столичном районе Чертаново Центральное планируется построить новое трамвайное депо, которое обеспечит дополнительные возможности для развития трамвайной сети на юге города", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В состав депо войдут служебно-бытовой корпус, корпус мойки с производственными помещениями, производственный корпус и открытая стоянка для трамвайных вагонов.

В депо будут обслуживать трамваи, которые планируется запустить по маршруту от Чертановской улицы до станции Покровское второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Бочкарев подчеркнул, что на новой трамвайной линии разместят 15 остановок, длина линии составит около трех километров. Также, по его словам, запланированы работы по реконструкции улиц Дорожной, Чертановской, Красного Маяка и Подольских Курсантов.Предполагается, что новая трамвайная линия улучшит транспортное обслуживание жителей района, сократит время в пути для пассажиров и обеспечит связь между станцией метро "Пражская" и МЦД-2.

Ранее сообщалось, что в этом году на городские маршруты выйдет 109 трамваев нового поколения. При этом 90 составов будут компактными: в них предусмотрена одна секция вместо трех.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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