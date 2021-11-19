В метро подключили еще 52 турникета для оплаты проезда с помощью Face Pay

На станциях метро Москвы подключили 52 новых турникета для оплаты по Face Pay. Их установили на станциях, где сервис пользуется особой популярностью у пассажиров, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

«Face Pay — самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По словам наших пассажиров, еще и очень удобный. За месяц совершено более 130 тыс. поездок по биометрии. Мы видим популярность сервиса, поэтому добавили еще больше турникетов с Face Pay, чтобы повысить комфорт поездок москвичей — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы ( Сергей Собянин - ред.)», – рассказал заммэра столицы – руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов .

Всего в московском метро уже работают 437 турникетов для оплаты по Face Pay. Как минимум одно устройство установлено в каждом вестибюле, а на многих станциях их больше. Например, на «Смоленской» таких турникетов 3. Сервис оплаты проезда по биометрии не реализован ни в одном городе мира в таком масштабе.