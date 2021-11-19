Москвичей предупредили об опасности на дорогах в выходные

Он будет плотным: 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 м/с. Ощущение будет совершенно некомфортное: температура около нулевой отметки — очень сложная температура, которую часто сравнивают с субфебрильной температурой для человека (это около 37 градусов), потому что когда осадки падают, они то подмерзают, то подтаивают. Будет наблюдаться гололедица. В связи с этим возникнет опасная ситуация на дорогах. Также опасно будет находиться возле больших панелей или под баннерами, — сказал Вильфанд.