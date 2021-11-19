В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Вильфанд предупредил об опасности на московских дорогах в выходные

News.ru
10 минут назад

В выходные дороги в Москве покроются льдом из-за большого количества дождя с мокрым снегом и температуры около нуля, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на Московский регион надвигается циклон «Ульрих», который принесёт в столицу сильный ветер.

Москвичей предупредили об опасности на дорогах в выходные
Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/Global Look PressAlexey Porokhovnikov/Russian Look/Global Look Press

Он будет плотным: 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 м/с. Ощущение будет совершенно некомфортное: температура около нулевой отметки — очень сложная температура, которую часто сравнивают с субфебрильной температурой для человека (это около 37 градусов), потому что когда осадки падают, они то подмерзают, то подтаивают. Будет наблюдаться гололедица. В связи с этим возникнет опасная ситуация на дорогах. Также опасно будет находиться возле больших панелей или под баннерами, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в начале следующей недели в городе похолодает. В понедельник температура опустится до минус четырёх градусов, а ночью вторника — до минус 10.

Ранее скользкая дорога стала причиной ДТП с участием 16 легковых автомобилей на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД в Москве. В ночь на 11 ноября в столице и области выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители