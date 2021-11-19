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Москвичам рассказали о строительных работах на станции «Рижская»

News.ru
11 минут назад

Станция «Рижская» Большой кольцевой линии московского метрополитена готова более чем на три четверти, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. В вестибюле станции уже начались архитектурно-отделочные работы, а возведение внутренних стен и перегородок завершено на 72%, пишут argumenti.ru.

Москвичам рассказали о строительных работах на станции «Рижская»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Станция «Рижская» готова более чем на три четверти. Уже начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции. В технических помещениях отделка выполнена на 16%, — сообщил Бочкарёв.

Он рассказал, что основными архитектурными элементами станции станут арки, соединяющие боковые и центральную платформы. По его словам, путевая стена будет облицована металлическими панелями с шелкографией названия станции и схемой линии ветки метрополитена.

Генеральный директор компании АО «Мосинжпроект», которая занимается строительством станции, Юрий Кравцов уточнил, что на «Рижской» идут работы по монтажу четырёх эскалаторов, также рабочие занимаются установкой металлоконструкций и инженерных систем.

Монолитные работы и гидроизоляция выполнены на 77%. Возведение внутренних стен и перегородок — на 72%, — доложил Кравцов.

Ранее строители тоннеля Большой кольцевой линии московского метро под Нагатинским затоном опровергли возникновение проблем при прокладке. Они объяснили возникшие на поверхности воды следы «незначительным выходом воздуха».

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,газета "Аргументы недели",
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