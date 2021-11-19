Москвичам рассказали о строительных работах на станции «Рижская»

Станция «Рижская» Большой кольцевой линии московского метрополитена готова более чем на три четверти, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. В вестибюле станции уже начались архитектурно-отделочные работы, а возведение внутренних стен и перегородок завершено на 72%, пишут argumenti.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станция «Рижская» готова более чем на три четверти. Уже начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции. В технических помещениях отделка выполнена на 16%, — сообщил Бочкарёв.

Он рассказал, что основными архитектурными элементами станции станут арки, соединяющие боковые и центральную платформы. По его словам, путевая стена будет облицована металлическими панелями с шелкографией названия станции и схемой линии ветки метрополитена.

Генеральный директор компании АО «Мосинжпроект», которая занимается строительством станции, Юрий Кравцов уточнил, что на «Рижской» идут работы по монтажу четырёх эскалаторов, также рабочие занимаются установкой металлоконструкций и инженерных систем.

Монолитные работы и гидроизоляция выполнены на 77%. Возведение внутренних стен и перегородок — на 72%, — доложил Кравцов.