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Зимой убирать снег будет более 19 тысяч единиц техники

Mos.ruиещё 7
43 минуты назад

К сезону также подготовили 56 снегосплавных пунктов, общая мощность которых позволит утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

Зимой убирать снег будет более 19 тысяч единиц техники
Фото: Комплекс городского хозяйства города МосквыКомплекс городского хозяйства города Москвы

Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В уборке снега будет задействовано более 19 тысяч единиц техники. Общегородской смотр техники, сил и средств прошел 19 ноября на 139 автомобильных базах коммунальных служб.

«Мы провели смотр коммунальной техники, проверили ее готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности будет задействовано более 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники. Этих ресурсов достаточно для того, чтобы обеспечить уборку города», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель Мэра Москвы рассказал, что спецкомиссии проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, дали оценку работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков. «У сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке, проверено наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации. Отдельно проинспектирована готовность 56 снегосплавных пунктов, общая мощность которых позволит утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки», — подчеркнул он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в начале ноября коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично. Расконсервировали технику, которая используется только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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