Собянин обратился к москвичам в связи с вакцинацией от COVID

Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает, в Москве еженедельно на нее записываются 150 тыс. человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

В России за минувшие сутки выявили 37 156 заразившихся коронавирусом и 1 254 погибших, что стало новым максимумом за время наблюдений в стране. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство изучает вопрос ограничения проверки QR-кодов приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды. Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах. Ожидается, что в полном объеме поправки, если они будут одобрены, вступят в силу с 1 февраля 2022 года. До этой даты будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).