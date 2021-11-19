Заливка самого большого катка Москвы завершилась на ВДНХ

«На ВДНХ полностью залита ледовая поверхность самого большого катка столицы площадью 20,5 тыс. кв. м. В вечернее время лед катка будет подсвечиваться разноцветными огнями. Для этого уложено 1 тыс. 650 кв. м подледной подсветки», - пояснил Жестков.

Он уточнил, что в темное время суток на ледовой поверхности будут транслироваться ролики, посвященные зимнему сезону. Каток откроется для посетителей в конце ноября.

«Теперь подготовка к открытию катка выходит на финишную прямую. Еще предстоит разровнять лед, параллельно этому завершается монтаж элементов инфраструктуры катка: это четыре пункта проката на основном катке (включая экспресс-прокат), павильон проката на детском катке, бизнес-павильон, пешеходный мост «Северное сияние», ключевой арт-объект в партере фонтана «Каменный цветок». Для комфортного и безопасного пребывания посетителей на катке оборудованы один медпункт, два пункта заточки коньков, один ресторан, девять уличных точек питания, инфоцентры для получения льготных билетов рядом с павильонами проката», - подчеркнул Жестков.