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Двух котят манула доставили в зоопарк Москвы

Газета.Ruиещё 8
44 минуты назад

Московский зоопарк приютил двух котят манула, которые были спасены в Бурятии, сообщили на портале mos.ru.

Двух котят манула доставили в зоопарк Москвы
Фото: Пресс-служба Московского зоопаркаПресс-служба Московского зоопарка

"Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Котята приехали в Москву из бурятского села Мухоршибирь. Новорожденные потеряли мать, они были ослаблены и истощены", - уточнили в сообщении.

Необходимость перевода зверей в столичный зоосад связана с тем, что они бы не выжили в дикой природе. После того, как местные жители нашли молодых манулов в Бурятии, детенышей накормили и потом передали в зоопарк Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Сотрудники учреждения общались с коллегами из Москвы, помогая заботиться о животных. Двух котят манула, которые теперь будут жить в Москве, решили назвать Алисой и Брунгильдой. Их возраст - примерно восемь месяцев. Оказавшись в Москве, работники зоопарка сделали юным обитателям прививки.

Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году. В прошлом году манул появился в Московском зоопарке.

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