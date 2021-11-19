Двух котят манула доставили в зоопарк Москвы

Необходимость перевода зверей в столичный зоосад связана с тем, что они бы не выжили в дикой природе. После того, как местные жители нашли молодых манулов в Бурятии, детенышей накормили и потом передали в зоопарк Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Сотрудники учреждения общались с коллегами из Москвы, помогая заботиться о животных. Двух котят манула, которые теперь будут жить в Москве, решили назвать Алисой и Брунгильдой. Их возраст - примерно восемь месяцев. Оказавшись в Москве, работники зоопарка сделали юным обитателям прививки.