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Пробки в 9 баллов образовались на столичных дорогах

РИАМО
1 час назад

Ситуация на столичных дорогах оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Затруднено движение в центральной части города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пробки в 9 баллов образовались на столичных дорогах
Фото: РИАМОРИАМО

Помимо центра транспорт не может свободно двигаться по Третьему транспортному и Садовому кольцам.

Затруднено движение в местах, где проводятся дорожные работы. Это 3 участка Московской кольцевой автодороги – 85-й, 90-й и 32-й км, развязка Алтуфьевское шоссе – МКАД, Рижская и Новолужнецкая эстакады, а также Волгоградский проспект в районе дома №45.

Автомобилистам рекомендуют отложить поездки на личном транспорте. В ближайший час ситуация на дорогах будет ухудшаться, снижение напряжения ожидается после 20 часов.

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