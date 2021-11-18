Пробки в 9 баллов образовались на столичных дорогах

Ситуация на столичных дорогах оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Затруднено движение в центральной части города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

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Помимо центра транспорт не может свободно двигаться по Третьему транспортному и Садовому кольцам.

Затруднено движение в местах, где проводятся дорожные работы. Это 3 участка Московской кольцевой автодороги – 85-й, 90-й и 32-й км, развязка Алтуфьевское шоссе – МКАД, Рижская и Новолужнецкая эстакады, а также Волгоградский проспект в районе дома №45.