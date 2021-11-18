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Московские родители озвучили основные требования к няням

Вечерняя Москва
1 час назад

Столичные родители перечислили требования к няне, которую бы они взяли для ухода за собственным ребенком. Так 30 процентов семей выбирали их по росту, параметрам одежды и телосложению. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации агентств по подбору домашнего персонала и сервиса «Бабушка на час».

Московские родители озвучили основные требования к няням
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Работодателям нового поколения хочется видеть в семье более молодой домашний персонал. При этом спортивная внешность, подтянутость, стиль будет несомненным преимуществом кандидата в возрастном сегменте 20 плюс, — рассказала президент Ассоциации, основатель сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова.

Также среди потенциальных работодателей ценятся знание методик раннего развития, особенностей ухода за детьми разных возрастов, а также готовность работать в доме с установленными видеокамерами. Важным фактором стала финансовая история нянь. Родители смотрят, нет ли за ними просроченных кредитов и в 70 процентах случаев находят задолженности перед банками, отметила Линькова.

В сентябре сообщалось, что за последний год число людей, которые потеряли надежду на трудоустройство, значительно сократилось. Во втором квартале 2020 года этот показатель составлял 629 тысяч человек, а в этот же период текущего года он равен 389 тысячам человек.

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