Московские родители озвучили основные требования к няням

Столичные родители перечислили требования к няне, которую бы они взяли для ухода за собственным ребенком. Так 30 процентов семей выбирали их по росту, параметрам одежды и телосложению. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации агентств по подбору домашнего персонала и сервиса «Бабушка на час».

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— Работодателям нового поколения хочется видеть в семье более молодой домашний персонал. При этом спортивная внешность, подтянутость, стиль будет несомненным преимуществом кандидата в возрастном сегменте 20 плюс, — рассказала президент Ассоциации, основатель сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова.

Также среди потенциальных работодателей ценятся знание методик раннего развития, особенностей ухода за детьми разных возрастов, а также готовность работать в доме с установленными видеокамерами. Важным фактором стала финансовая история нянь. Родители смотрят, нет ли за ними просроченных кредитов и в 70 процентах случаев находят задолженности перед банками, отметила Линькова.