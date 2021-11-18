В Москве рекордно выросло число самозанятых

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в октябре 2021 года количество самозанятых в столице рекордно выросло до 40,1 тыс. человек.

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Также, как пишет НСН, в сентябре максимальный прирост москвичей, оплачивающих налог на профессиональный доход, составил 36,8 тыс. человек.

Заммэра отметил, что с начала 2021 года число самозанятых в Москве увеличилось на 313,6 тыс. человек.

К ноябрю показатели достигли 792,8 тыс. человек, что составило 23% от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога в данной категории.

«Самые популярные виды деятельности у самозанятых, которые указывались ими при регистрации: пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги», — уточнил Ефимов.