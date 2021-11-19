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Кремлевской елке в Москве изменили формат

Мослентаиещё 2
1 час назад

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19 в Москве было отменено традиционное детское новогоднее представление — Кремлевская елка. Формат праздника изменили. В качестве альтернативы было решено показать его телеверсию, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову.

Кремлевской елке в Москве изменили формат
Фото: Евгений Одиноков / РИА НовостиЕвгений Одиноков / РИА Новости

Телеверсию новогодней сказки покажут в канун наступления 2022 года на детском телеканале «Карусель», сообщила Крылова. Запись спектакля будет проходить без зрителей, уточнила она. Пресс-секретарь напомнила, что аналогичная ситуация была и год назад.

«На сегодняшний день у нас утвержден сценарий. Телеспектакль будет называться "Волшебная сказка стеклодува". Уже подобрана труппа артистов, написана музыка, одобрены все картинки», — рассказал агентству председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Отмечается, что, не взирая на обстоятельства, главная елка страны будет установлена на Соборной площади у Государственного Кремлевского дворца в середине декабря.

Ранее это 90-летние дерево высотой 28 метров было найдено в Щелковском районе Подмосковья.

Новости Москвы,Общество,Елена Крылова,Михаил Антонцев,РИА Новости,
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