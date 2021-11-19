Кремлевской елке в Москве изменили формат

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19 в Москве было отменено традиционное детское новогоднее представление — Кремлевская елка. Формат праздника изменили. В качестве альтернативы было решено показать его телеверсию, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеверсию новогодней сказки покажут в канун наступления 2022 года на детском телеканале «Карусель», сообщила Крылова. Запись спектакля будет проходить без зрителей, уточнила она. Пресс-секретарь напомнила, что аналогичная ситуация была и год назад.

«На сегодняшний день у нас утвержден сценарий. Телеспектакль будет называться "Волшебная сказка стеклодува". Уже подобрана труппа артистов, написана музыка, одобрены все картинки», — рассказал агентству председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Отмечается, что, не взирая на обстоятельства, главная елка страны будет установлена на Соборной площади у Государственного Кремлевского дворца в середине декабря.