Станция метро Беговая в Москве будет принимать поезда МЦД-4

"После масштабных работ Беговая будет принимать поезда и МЦД-1 и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении к Апрелевке, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.- Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время. Для пропуска поездов МЦД-4 в районе Беговой будут проложены два дополнительных главных пути, к которым будет подключена новая соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями".