В Гольяново отменили строительство энергообъекта

Возведение электросетевого сооружения в районе Гольяново на востоке столицы отменено. Об этом стало известно со слов пресс-службы москомстройинвеста. Решение было принято Сергеем Собяниным и Градостроительно-земельной комиссией Москвы.
Заседание прошло 19 ноября. Проект должен был быть реализован на Амурской улице. Но на его строительство не было выдано разрешения. Объекты капитального строительства на участке отсутствуют.
Есть данные, что заявитель обращался в правительство Москвы. Он претендовал на расторжение договора аренды земли по соглашению сторон. Это было связано с невозможностью реализации самого проекта. Обращение в итоге удовлетворили. Земельный участок будет использоваться в качестве придомовой территории. Зато станцию метро «Гольяново» утвердили еще полгода назад.