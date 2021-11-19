В Гольяново отменили строительство энергообъекта

Возведение электросетевого сооружения в районе Гольяново на востоке столицы отменено. Об этом стало известно со слов пресс-службы москомстройинвеста. Решение было принято Сергеем Собяниным и Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

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Заседание прошло 19 ноября. Проект должен был быть реализован на Амурской улице. Но на его строительство не было выдано разрешения. Объекты капитального строительства на участке отсутствуют.