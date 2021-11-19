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В Гольяново отменили строительство энергообъекта

Вести Подмосковьяиещё 7
34 минуты назад

Возведение электросетевого сооружения в районе Гольяново на востоке столицы отменено. Об этом стало известно со слов пресс-службы москомстройинвеста. Решение было принято Сергеем Собяниным и Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

В Гольяново отменили строительство энергообъекта
Фото: pexels.compexels.com

Заседание прошло 19 ноября. Проект должен был быть реализован на Амурской улице. Но на его строительство не было выдано разрешения. Объекты капитального строительства на участке отсутствуют.

Есть данные, что заявитель обращался в правительство Москвы. Он претендовал на расторжение договора аренды земли по соглашению сторон. Это было связано с невозможностью реализации самого проекта. Обращение в итоге удовлетворили. Земельный участок будет использоваться в качестве придомовой территории. Зато станцию метро «Гольяново» утвердили еще полгода назад.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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