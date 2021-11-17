Попова сообщила о дискуссиях по введению QR-кодов в метро

Дискуссии о введении QR-кодов в метро и городском транспорте ведутся, но такого решения пока не принято. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

— Про метро, ну в принципе общественный транспорт... в разных субъектах есть обсуждения этой темы. Но решения такого не было принято на сегодняшний день нигде, — рассказала представитель ведомства.

При этом в общественном транспорте следует носить маски, напомнила она. Субъекты, жестко контролирующие меры против коронавируса, имеют более низкую заболеваемость, приводит слова Поповой РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.