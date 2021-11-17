Попова сообщила о максимальном снижении случаев COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается более чем в десяти регионах России, максимальные значения демонстрирует Москва. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

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— У нас есть субъекты, их больше десяти сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут, — рассказала представитель ведомства.

Заболеваемость в Москве упала на 23 процента, что является максимальным значением, приводит слова Поповой сайт Кремля.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.