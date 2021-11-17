На станции МЦК Белокаменная открыли пункт оборота поездов «Ласточка»

Новый пункт оборота поездов «Ласточка» открыли на станции Московского центрального кольца (МЦК) Белокаменная. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 17 ноября.

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В столичной магистрали отметили, что в пункте составы будут находиться в ночное время суток. Здесь же предусмотрено прохождение технического обслуживания.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент по кольцу ходят 44 поезда «Ласточка», из-за чего минимальное ожидание электрички составляет четыре минуты, а максимальное — восемь.

Пункт оборота на Белокаменной стал третьим на МЦК. Здесь способны разместиться девять составов в сутки.

— Для обеспечения в ночное время дополнительной стоянки составов здесь были модернизированы три приемоотправочных пути длиной более 700 метров каждый. Они оборудованы колонками для дозаправки подвижного состава водой, а также системами для откачки биотуалетов перед выходом в рейс, — заявили в МЖД.

Также на указанной станции возвели современное здание для административных и хозяйственных нужд. Сюда машинисты и другие сотрудники будут приходить на медосмотры, инструктажи и отдых.

— Новый объект на Белокаменной позволит разгрузить пункт оборота на станции Андроновка, в котором сегодня сосредоточены техническое обслуживание, экипировка и отстой 25 составов ежесуточно. Кроме того, в апреле этого года здесь ввели в эксплуатацию новый моечный комплекс, который обслуживает весь подвижной состав МЦК, — заключили на официальном сайте столичного перевозчика.

До этого в пресс-службе МЖД рассказали, что по МЦК в октябре 2021 года перевезено около 14 миллионов пассажиров, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.