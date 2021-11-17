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Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Парламентская газетаиещё 2
1 час назад

С 18 ноября жителей Москвы ждёт постепенное понижение атмосферного давления. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что падение величины на 35-40 мм ртутного столба является «редчайшим случаем». Метеоролог также добавил, что до конца недели погода будет «преимущественно без осадков, облачная, ночные температуры до -4 градусов по Цельсию, в Подмосковье — до -6 градусов по Цельсию».

«С завтрашнего дня начинается постепенное понижение давления. Оно будет низкое, очень низкое, в субботу. С понедельника этой недели и до субботы, давление понизится на 35-40 мм ртутного столба, это редчайший случай. Такого резкого падения давления давно не было», — рассказал Вильфанд.

Он также рассказал, что 19 ноября в Москве и центре европейской части РФ можно ждать небольших осадков, так как регионы окажутся под влиянием «очень глубокого циклона — будет хмурость, низкие облака и мокрый снег, с ветром до 18 метров в секунду».

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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