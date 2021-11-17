Москвичам рассказали о погоде до конца недели

С 18 ноября жителей Москвы ждёт постепенное понижение атмосферного давления. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он отметил, что падение величины на 35-40 мм ртутного столба является «редчайшим случаем». Метеоролог также добавил, что до конца недели погода будет «преимущественно без осадков, облачная, ночные температуры до -4 градусов по Цельсию, в Подмосковье — до -6 градусов по Цельсию».

«С завтрашнего дня начинается постепенное понижение давления. Оно будет низкое, очень низкое, в субботу. С понедельника этой недели и до субботы, давление понизится на 35-40 мм ртутного столба, это редчайший случай. Такого резкого падения давления давно не было», — рассказал Вильфанд.