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Собянин поручил сократить число мигрантов на стройках в Москве

Lenta.ruиещё 14
32 минуты назад

Количество трудовых мигрантов на строительных площадках в Москве, где возводятся дома по программе реновации, должно быть уменьшено. Соответствующее поручение дал в среду, 17 ноября, мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Как отметил градоначальник в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, на таких стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой». Он посоветовал гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину привлекать к работе россиян из ближайших регионов. Им нужно обеспечить достойные условия работы, повысить заработную плату, указал мэр.

Добашин в свою очередь сообщил, что за последний год на стройплощадках компании число иностранных строителей сократилось на 15 процентов. Рабочие с хорошей квалификацией, по его словам, зарабатывают по 120-150 тысяч рублей в месяц.

Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки. Он привел в пример Китай, Финляндию и Великобританию, где рабочих не привозят из-за границы и платят им больше в сравнении с Россией.

Новости Москвы,Видео,Алексей Добашин,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,РИА Новости,
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