Количество трудовых мигрантов на строительных площадках в Москве, где возводятся дома по программе реновации, должно быть уменьшено. Соответствующее поручение дал в среду, 17 ноября, мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Как отметил градоначальник в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, на таких стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой». Он посоветовал гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину привлекать к работе россиян из ближайших регионов. Им нужно обеспечить достойные условия работы, повысить заработную плату, указал мэр.

Добашин в свою очередь сообщил, что за последний год на стройплощадках компании число иностранных строителей сократилось на 15 процентов. Рабочие с хорошей квалификацией, по его словам, зарабатывают по 120-150 тысяч рублей в месяц.