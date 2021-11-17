В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Собянин заявил об уменьшении нагрузки на ковидные больницы в Москве

Мослентаиещё 2
1 час назад

Нагрузка на ковидные больницы в Москве уменьшилась. Об улучшении эпидемиологической ситуации в городе сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.

Собянин заявил об уменьшении нагрузки на ковидные больницы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», — подчеркнул глава города в разговоре с журналистами.

Ранее Собянин объявил о снижении заболеваемости COVID-19 в столице. Градоначальник подчеркнул, что положительная динамика сохраняется вторую неделю подряд. До этого мэр сообщил, что улучшения ситуации удалось достичь в том числе благодаря мерам по введению нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Новости Москвы,Сергей Собянин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители