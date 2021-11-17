Собянин заявил об уменьшении нагрузки на ковидные больницы

Нагрузка на ковидные больницы в Москве уменьшилась. Об улучшении эпидемиологической ситуации в городе сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина .

«Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», — подчеркнул глава города в разговоре с журналистами.

Ранее Собянин объявил о снижении заболеваемости COVID-19 в столице. Градоначальник подчеркнул, что положительная динамика сохраняется вторую неделю подряд. До этого мэр сообщил, что улучшения ситуации удалось достичь в том числе благодаря мерам по введению нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.