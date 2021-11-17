Объем экспресс-тестирования на COVID-19 увеличился в два раза

В Москве число сделавших экспресс-тесты на COVID-19 увеличилось более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Об увеличении объема тестирования рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

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По ее словам, увеличение числа прошедших тестирование связано с расширением скрининга — сейчас в Москве доступен 71 пункт, где можно сделать экспресс-тест.

Ракова подчеркнула, что ежедневно скрининг проходят более 7 тысяч москвичей. Всего экспресс-тесты сделали почти 200 тысяч человек — у пяти процентов из них после ПЦР-теста был выявлен COVID-19.

«Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — рассказала заммэра.

Москвичам начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 в 20 точках города с 11 октября. Для скрининга взрослым необходим паспорт, детям — свидетельство о рождении. Изначально экспресс-диагностику можно было пройти в ГУМе, ЦУМе, фудмолле «Депо» и в центрах госуслуг «Мои документы». С 15 ноября записаться на скрининг можно онлайн.