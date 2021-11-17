В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Названа стоимость квадратного метра жилья в Новой Москве

Lenta.ruиещё 3
33 минуты назад

В 2021 году в Новой Москве выросла стоимость квадратного метра жилья в новостройках — цена достигла 200 тысяч рублей. Данные привел глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает РИА Новости.

Названа стоимость квадратного метра жилья в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

Стоимость «квадрата» увеличилась на 31 процент по сравнению с показателем 2020 года — тогда в третьем квартале цена достигала 153 тысяч рублей.

«За последние четыре года цена за квадратный метр в Новой Москве возросла в два раза», — констатировал эксперт.

Основной причиной роста стоимости квадратного метра Жидкин назвал возведение рядом с жильем инженерной и социальной инфраструктуры. К ней он отнес строительство метро, дорог, детских садов.

Ранее аналитики ЦИАН определили районы Новой Москвы с наиболее сильным ростом стоимости квадратного метра в новостройках. Лидером рейтинга стало поселение Щербинка, ниже расположились поселения Рязановское, Сосенское и Первомайское.

Новости Москвы,Владимир Жидкин,ЦИАН,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители