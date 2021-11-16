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Москвичам пообещали рекордно низкое давление

Елена Прошина
53 минуты назад

Жителей столицы в субботу ждет аномально низкое давление, сообщили в центре погоды «Фобос».

Москвичам пообещали рекордно низкое давление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин, и барометры покажут 718-721 мм ртутного столба, что на почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня», - говорится в сообщении.

В центре погоды напомнили, что до этого самое низкое атмосферное давление для 20 ноября в Москве было зафиксировано в 2008 году - 721,8 мм ртутного столба.

В воскресенье давление начнет расти, а температура воздуха, наоборот, будет понижаться. Смешанные осадки перейдут в снег, который образует снежный покров высотой до 5-10 см, что соответствует первой декаде декабря.

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