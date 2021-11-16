Москвичам пообещали рекордно низкое давление

«В субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин, и барометры покажут 718-721 мм ртутного столба, что на почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня», - говорится в сообщении.