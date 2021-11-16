В Москве замедлились темпы роста цен на жилье

В октябре 2021-го цены на строящееся жилье в Москве показали положительную динамику во всех сегментах, но интенсивность удорожания продолжает снижаться, следует из материалов сервиса поиска квартир «Синица», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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За второй осенний месяц квадратный метр в новостройках на территории старой Москвы подорожал на 0,4 процента, до 331,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В годовом выражении темпы роста цен превысили 39 процентов.

По данным «Синицы», медленнее всего в Москве дорожает жилье комфорт-класса: за октябрь «квадрат» в этом сегменте прибавил в цене 0,3 процента, сейчас он стоит 260,9 тысячи рублей. Экономкласс стоит 236,3 тысячи рублей за квадратный метр, бизнес-класс — 388,7 тысячи за «квадрат».

В Новой Москве средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья к ноябрю достигла 198,3 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 2,4 процента, за год — на 31,9 процента.

«Темпы роста цен [на жилье в Москве] продолжают замедляться», — заключают специалисты.