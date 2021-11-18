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Москвичам спрогнозировали барическую пропасть и штормовой ветер в субботу

Мослентаиещё 5
1 час назад

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в барическую пропасть. Также по прогнозам ожидается штормовой ветер. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили РИА Новости.

Москвичам спрогнозировали барическую пропасть
Фото:  Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По словам метеоролога, атмосферное давление к полудню по Москве в субботу понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин: барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба.

Тишковец отметил, что это почти на 30 единиц ниже нормы, а также на 5-6 единиц ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня от 2008 года.

«Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с небоскребами делового центра Москва-Сити», — отметил синоптик.

Кроме того сообщается, что порывы ветра в субботу в Москве будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду. Возможно падение деревьев и рекламных конструкций.

Ранее метеоролог рассказал о влиянии Москвы на собственный климат.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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