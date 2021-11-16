Бурундуки в Московском зоопарке подготовились к зимней спячке

В Московском зоопарке бурундуки подготовились к сезону зимней спячки. Об этом сообщается на странице зоосада в Instagram.
«Домики утеплены, запасы заготовлены - наши бурундуки подготовились к спячке. Кроме того, перед зимовкой этих зверьков важно заранее расселить по разным вольерам. Дело в том, что во время спячки бурундуки просыпаются и подъедают запасы. Если пара грызунов будет жить вместе, то они начнут подворовывать друг у друга еду, очень нервничать и ссориться. И это даже несмотря на то, что запасов может быть в избытке», - говорится в сообщении.
Отмечается, что делать запасы для бурундуков жизненно необходимо.
«В природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немногим выше уличной. Именно обильные запасы пищи позволяют зверькам пережидать суровые зимы», - добавили в зоопарке.