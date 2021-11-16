Бурундуки в Московском зоопарке подготовились к зимней спячке

«Домики утеплены, запасы заготовлены - наши бурундуки подготовились к спячке. Кроме того, перед зимовкой этих зверьков важно заранее расселить по разным вольерам. Дело в том, что во время спячки бурундуки просыпаются и подъедают запасы. Если пара грызунов будет жить вместе, то они начнут подворовывать друг у друга еду, очень нервничать и ссориться. И это даже несмотря на то, что запасов может быть в избытке», - говорится в сообщении.