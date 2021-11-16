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Столичный кинотеатр «Янтарь» ввели в эксплуатацию

РИАМО
50 минут назад

В сентябре была завершена реконструкция здания бывшего советского кинотеатра «Янтарь» в Преображенском районе столицы. Теперь выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщает пресс-служба «Мосгосстройнадзора».

Кинотеатр «Янтарь» ввели в эксплуатацию
Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Кинотеатр стал многофункциональным общественным центром. После реконструкции число этажей было увеличено, установлены эскалаторы и лифты, а инженерное оборудование и несущие конструкции заменены. Сейчас в планах размещение здесь пяти залов для просмотра кино, торговых галерей с магазинами, открытие мест общественного питания.

«По поручению Сергея Собянина «Мосгосстройнадзор» уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. На реконструкции кинотеатра «Янтарь» комитетом совместно с подведомственным центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проведены необходимые инспекционные проверки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – отметил председатель «Мосгосстройнадзора» Игорь Войстратенко.

Когда объект будет введен в эксплуатацию, арендаторы смогут приступить к внутренней отделке помещений и установке оборудования.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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