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Сергей Собянин одобрил проект реконструкции дорог в Солнцеве

Mos.ruиещё 3
47 минут назад

Предстоит построить и реконструировать почти 12 километров дорог.

Собянин одобрил проект реконструкции дорог в Солнцеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утвержден проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе в районе Солнцево. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра, включая улицу Авиаторов, Родниковую улицу и прилегающие проектируемые проезды. На пересечении Новопеределкинской и Производственной улиц запланирована реконструкция переезда через железнодорожный подъездной путь. Под Родниковой улицей с северной стороны развязки на Киевском шоссе возведут путепровод тоннельного типа.

Новая пешеходная улица и пешеходный переход через Киевское шоссе свяжут жилой комплекс «Румянцево-Парк» со станцией метро «Саларьево». Также появятся два подземных перехода — через Родниковую улицу вблизи станции Новопеределкино Киевского направления Московской железной дороги и на примыкании Родниковой улицы к Проектируемому проезду № 6492.

Свободную от застройки территорию площадью 59,5 гектара благоустроят и озеленят. Проект планировки также предусматривает корректировку схемы движения наземного городского пассажирского транспорта.

Реализация проекта позволит улучшить транспортную и пешеходную доступность жилых комплексов, которые строятся в районе Солнцево.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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