Сугробы обещают в столице к концу недели

В Москве ожидается обильный снегопад к концу недели, высота снежного покрова может достичь 5-10 сантиметров, сообщает НСН со ссылкой на центр погоды "Фобос". По данным метеорологов, в ближайшую субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин. А уже в воскресенье картина резко изменится.