Сугробы обещают в столице к концу недели

В Москве ожидается обильный снегопад к концу недели, высота снежного покрова может достичь 5-10 сантиметров, сообщает НСН со ссылкой на центр погоды "Фобос". По данным метеорологов, в ближайшую субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин. А уже в воскресенье картина резко изменится.
"Вслед за холодным атмосферный фронтом давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег, и сформируется высокий снежный покров", - говорится в сообщении.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в столичный регион пришла метеорологическая зима. Метеоролог добавила, в ночные часы 27-28 ноября в регионе ожидается похолодание до минус 10-12 градусов.