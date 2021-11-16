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Строительство двух кафе в «Лужниках» завершено

Агентство «Москва»
1 час назад

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в районе Хамовники по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 42 и 47 завершено строительство двух павильонов общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Строительство двух кафе в «Лужниках» завершено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Престижной аллее перед Большой спортивной ареной построены два симметричных павильона кафе. Их архитектурное решение идентичное, они имеют прямоугольную форму и окружены террасами по периметру, поддерживаемыми пилонами и накрытыми плоской кровлей с фонарями верхнего света. В облицовке применяются фасадные панели из профилированного алюминиевого листа с полимерным покрытием по системе вентилируемого фасада. Пилоны, поддерживающие кровлю над террасами, выполнены из полированного архитектурного бетона с гранитной крошкой», - приводятся в сообщении слова Левкина.

Он пояснил, что в каждом кафе находится по два зала на 100 и 50 мест, а также места на террасах, которые накрыты плоской кровлей. Общая площадь каждого из зданий составляет 650 кв. м. По словам руководителя департамента, на данный момент оформлены заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Ввод этих объектов в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.

Левкин напомнил, что программа комплексного обустройства и развития центральной части Москвы реализуется по поручению мэра города Сергея Собянина с 2011 года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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