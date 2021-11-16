Строительство двух кафе в «Лужниках» завершено

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в районе Хамовники по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 42 и 47 завершено строительство двух павильонов общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

«На Престижной аллее перед Большой спортивной ареной построены два симметричных павильона кафе. Их архитектурное решение идентичное, они имеют прямоугольную форму и окружены террасами по периметру, поддерживаемыми пилонами и накрытыми плоской кровлей с фонарями верхнего света. В облицовке применяются фасадные панели из профилированного алюминиевого листа с полимерным покрытием по системе вентилируемого фасада. Пилоны, поддерживающие кровлю над террасами, выполнены из полированного архитектурного бетона с гранитной крошкой», - приводятся в сообщении слова Левкина.

Он пояснил, что в каждом кафе находится по два зала на 100 и 50 мест, а также места на террасах, которые накрыты плоской кровлей. Общая площадь каждого из зданий составляет 650 кв. м. По словам руководителя департамента, на данный момент оформлены заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Ввод этих объектов в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.