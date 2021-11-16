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Алмаз "Остров Сахалин" выставлен в Кремле

Российская Газета
1 час назад

Найденный в Якутии алмаз "Остров Сахалин" вошел в экспозицию выставки "Алмазный фонд" в Кремле. Его добыли на месторождении "Айхал".

Алмаз "Остров Сахалин" выставлен в Кремле
Фото: Министерство культуры и архивного дела Сахалинской областиМинистерство культуры и архивного дела Сахалинской области

Драгоценный камень представляет собой плоскогранный октаэдр, с широкими, слегка закругленными, ребрами. Алмаз имеет желтый нацвет.

По сообщению министерства культуры и архивного дела Сахаинской области, в 2019 году алмаз стал центральным экспонатом выставки "Национальные сокровища России. Москва - Сахалин". Там камень и получил свое имя в честь 170-летнего юбилея экспедиции Геннадия Невельского, которая доказала, что Сахалин является островом. К тому же, алмаз имеет массу 76,63 карата, а площадь Сахалина - 76,6 тысячи квадратных километров.

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