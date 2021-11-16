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Схемы метро поменяют перед открытием десяти станций БКЛ

Мослента
1 час назад

В столичном метро поменяют более 30 тысяч схем и 59 тысяч указателей перед открытием участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Каховской» до «Терехово». Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Схемы метро поменяют перед открытием десяти станций БКЛ
Фото:  пресс-служба мэра и правительства Москвы пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кроме того, в районе нового участка установят 918 лайтбоксов — они помогут пассажирам спланировать маршрут, найти нужные выходы и пересадки, соседние станции и остановки наземного транспорта.

«Программа развития метро по поручению мэра Москвы является для нас приоритетной. Ее важной частью станет запуск нового участка Большой кольцевой линии. Впервые в истории одновременно будет введен участок такого масштаба. К его открытию мы подготовили 90 тысяч элементов навигации, которые помогут ориентироваться пассажирам», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также он отметил, что в день запуска в ноябре будет работать аудиоинформирование — на эскалаторах и в вагонах поездов начнут сообщать об открытии новых станций. Построить новый маршрут помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Москве построят 35 станций метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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