Пойма реки Чермянки и «Сад будущего»: парк «Яуза» готов на 50%

Его протяженность составит более 16 километров — от МКАД до Ростокинского акведука. Это самый крупный проект благоустройства в столице.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по созданию парка «Яуза», который станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Создание парка “Яуза” — самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров, — отметил Петр Бирюков. — На сегодняшний день работы выполнены на 50 процентов. Проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков».

Парк создают на месте запущенных территорий. Благодаря работам по благоустройству у москвичей появится возможность отдыхать возле реки.

Специалисты уже привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, обновили парк спорта «Яуза» и скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, на месте усадьбы Леоново разбили «Сад будущего». В 2019-м благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы, в этом году — провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки.

В последующие годы работы будут продолжены. Они затронут участки вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусоргского, возле Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.